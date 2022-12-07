США поддерживают поставки немецких боевых танков Leopard в Украину — СМИ

Декабрь, 07 в 14:35

Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину.

Об этом пишет издание FAZ со ссылкой на источники, имеющие доступ к конфиденциальной информации из двух стран.

Отмечается, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил об этом советнику канцлера по внешней политике Енсу Плетнеру еще в октябре.

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— Салливан сказал Плетнеру по телефону, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Германии. Второй источник сообщил, что Салливан дал понять Плетнеру, что было бы “хорошо”, если бы Германия поставила эти танки, — говорится в статье.

Правительство Германии не опровергло информацию о сигналах Салливана Плетнеру.

Пресс-секретарь правительства лишь заявил, что кабинет Шольца “находится в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, по совместным усилиям по поддержке Украины”.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что Германия действует по этому вопросу в унисон со своими ближайшими союзниками. Однако США до сих пор не поставили Украине ни один боевой танк западного образца.

В издании отметили, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы предоставить Украине 80 танков в кратчайшие сроки.

Еще 30 единиц будут использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера для представления танков противника.