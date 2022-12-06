Декабрь, 06 в 14:42

Германия отказалась от своего обещания быстро повысить расходы на оборону по меньшей мере до 2% своего ВВП, таким образом нарушив ключевое обязательство, взятое через несколько дней после вторжения России в Украину, чтобы иметь более серьезный военный потенциал.

Германия также пыталась преуменьшить внутренние предостережения относительно задержек с ключевой закупкой новых истребителей.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил журналистам, что 2-процентный показатель не будет достигнут не только в этом году, но и, вероятно, в следующем.

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— Вопрос о том, будет ли он достигнут в 2023 году, остается открытым, — сказал Гебештрайт, добавив, что его осторожное ожидание заключается в том, что Германия все же достигнет этой отметки к 2025 году.

Слова спикера прозвучали на фоне растущей критики относительно состояния военного потенциала Германии через девять месяцев после того, как канцлер Олаф Шольц объявил о кардинальных изменениях в немецкой политике обороны и безопасности. На прошлой неделе министр обороны Кристин Ламбрехт попала под шквал критики со стороны своей правительственной коалиции, после того как выяснилось, что она не заказала достаточное количество запасных боеприпасов, несмотря на давно известный дефицит.

Возможные задержки с закупкой 35 американских истребителей F-35 для ВВС Германии вызывают дальнейшие возмущения. На прошлой неделе министерство Ламбрехт признало в конфиденциальном письме законодателям, которое видело Politico, что закупка высокотехнологичных истребителей-невидимок, из которых первые восемь должны быть поставлены в 2026 году, рискует быть осложнена “задержками и дополнительными расходами”.

В письме Министерства обороны сказано, что цель ввести в эксплуатацию первый F-35 к 2026 году является “очень амбициозной”, ссылаясь на необходимые строительные работы на военно-воздушной базе, а также на задержки в выполнении необходимых бюрократических процедур, таких как получение разрешений на полеты.

Обещание Шольца о 2% было ключевым, его он дал в феврале, спустя несколько дней после вторжения России в Украину, во время выступления в немецком парламенте. Тогда канцлер сказал, что Германия теперь ежегодно будет инвестировать более 2% валового внутреннего продукта в оборону.

Это обязательство соответствует тому, о чем все члены военного альянса НАТО договорились в 2014 году, что Шольц подтвердил в статье в журнале Foreign Affairs. Хотя он не сказал, что обязательство будет соблюдаться отныне.