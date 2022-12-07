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В Беларуси среди военных нарастает недовольство – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Беларуси среди военных нарастает недовольство – Генштаб ВСУ
Фото: Depositphotos

В Беларуси нарастает недовольство действиями военно-политического руководства страны.

Такая информация есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, такие настроения все больше охватывают пограничников и военнослужащих ВС РБ.

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Им, в частности, не нравится, что нависает угроза втягивания республики в войну с Украиной.

В настоящее время Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На полигонах РБ идет подготовка вражеских подразделений.

По состоянию на 7 декабря на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась.

Признаков формирования наступательных группировок в Генштабе ВСУ пока не выявили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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