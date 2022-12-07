В Беларуси среди военных нарастает недовольство – Генштаб ВСУ
В Беларуси нарастает недовольство действиями военно-политического руководства страны.
Такая информация есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, такие настроения все больше охватывают пограничников и военнослужащих ВС РБ.
Им, в частности, не нравится, что нависает угроза втягивания республики в войну с Украиной.
В настоящее время Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.
На полигонах РБ идет подготовка вражеских подразделений.
По состоянию на 7 декабря на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась.
Признаков формирования наступательных группировок в Генштабе ВСУ пока не выявили.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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