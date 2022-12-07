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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Удары РФ по Кривому Рогу и обмен пленными: что происходит на 287-й день войны (онлайн)

Удары РФ по Кривому Рогу и обмен пленными: что происходит на 287-й день войны (онлайн)

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00:42 - 07 декабря

Российские захватчики сосредотачивают усилия на Донбассе в попытках окружить Авдеевку и Бахмут. Однако Бахмут станет ловушкой для военных РФ.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии российскому правозащитнику Марку Фейгину.

— Основные усилия — все там же, пытаются окружить Авдеевку и Бахмут. Они их не получат, о чем сегодня еще раз уверил президент Зеленский, который посетил Славянск и поздравил ВСУ с Днем Вооруженных сил Украины, и поехал поддержать бойцов на самый горячий участок фронта, отметил он.

По мнению Арестовича, необходимо создать благоприятные условия для дальнейшего наступления ВСУ и изгнания россиян с временно оккупированных территорий Украины.

— Оно может привести к большему напряжению, но пусть напрягают, на здоровье. Мы же их тоже напрягаем, и напрягаем побольше. Бахмут — это ловушка для них. Это для того, чтобы они потратили последнюю пехоту, которая у них есть, или накопленную пехоту, живую силу, технику и так далее.

Одна из целей обороны — это создать благоприятные для наступления условия. Потому что наступать на противника, который сохраняет наступательный потенциал, нет никакого смысла. Мы его сейчас просадим, а потом всякие чудеса могут случиться. Подождем, — уверяет Арестович.

ИсточникФейгин Live

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