Франция передала Украине шесть 155-мм гаубиц TRF1
Франция передала Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1.
Об этом сообщает французское издание Ouest-France со ссылкой на Минобороны Франции.
В материале отмечается, что Франция отправила в Украину “большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей”.
Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale.
Также Париж предоставил Киеву топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, пуленепробиваемые жилеты, пайки, бинокли ночного видения и медоборудование), а также боеприпасы разных калибров.
В ноябре министр обороны Франции Себастьян Лекарню сообщал о планах Франции передать Украине еще шесть САУ Caesar и гаубицы TRF1.
Источник: Ouest-France