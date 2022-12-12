Франция передала Украине шесть 155-мм гаубиц TRF1

Декабрь, 12 в 16:32

Франция передала Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1.

Об этом сообщает французское издание Ouest-France со ссылкой на Минобороны Франции.

В материале отмечается, что Франция отправила в Украину “большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей”.

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Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale.

Также Париж предоставил Киеву топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, пуленепробиваемые жилеты, пайки, бинокли ночного видения и медоборудование), а также боеприпасы разных калибров.

В ноябре министр обороны Франции Себастьян Лекарню сообщал о планах Франции передать Украине еще шесть САУ Caesar и гаубицы TRF1.

Источник: Ouest-France