Франция в ближайшие недели предоставит Украине еще шесть САУ Caesar — Минобороны страны
В ближайшие недели власти Франции планируют передать Украине еще шесть САУ Caesar.
Об этом в эфире LCI заявил министр обороны Франции Себастьян Лекарню.
Он также отметил, что это техника, которую президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.
— Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1, – говорит Лекорню.
Французский министр подчеркнул, что Париж выполнит свое обещание отправить Украине 24 гаубицы Caesar и заявил, что военная помощь Украине не делает Францию участником войны.
Напомним, что в конце октября Франция заявила о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины, в частности, поставляя системы ПВО для защиты мирных жителей от атак российской армии.