Франция в ближайшие недели предоставит Украине еще шесть САУ Caesar — Минобороны страны

Ноябрь, 10 в 8:31

В ближайшие недели власти Франции планируют передать Украине еще шесть САУ Caesar.

Об этом в эфире LCI заявил министр обороны Франции Себастьян Лекарню.

Он также отметил, что это техника, которую президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.

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— Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1, – говорит Лекорню.

Французский министр подчеркнул, что Париж выполнит свое обещание отправить Украине 24 гаубицы Caesar и заявил, что военная помощь Украине не делает Францию участником войны.

Напомним, что в конце октября Франция заявила о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины, в частности, поставляя системы ПВО для защиты мирных жителей от атак российской армии.