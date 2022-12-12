Под будущие санкции ЕС попадут Корчевников и Лепс, а у некоторых каналов РФ отзовут лицензии – EUobserver

Декабрь, 12 в 17:20

Будущие санкции ЕС ударят по скрывающимся за пропагандистским фасадом российским СМИ. Об этом сообщает EUobserver.

Евросоюз планирует включить в новые списки российских пропагандистов Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалкова, а также писателей Дмитрия Пучко и Сергея Михеева.

Отмечается, что всего новые списки насчитывают 144 человека.

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В документах ЕС по поводу санкций говорится, что Корчевников публикует комментарии в социальных сетях, которые “ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом”.

Михеев рассказывает о “необходимости” “денацификации” и “демилитаризации” Украины и продвигает идеологию “русского мира”.

ЕС планирует заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчук, владеющей СМИ и социальными сетями, и которая дружит с российским диктатором Владимиром Путиным.

Одна из них, Татьяна Ковальчук, является третьей богатейшей женщиной России с состоянием $600 млн и совладелицей горнолыжного курорта Igora вблизи Санкт-Петербурга в РФ, где дочь Путина праздновала свою свадьбу.

Также к ответственности привлекут пятерых руководителей российских телекомпаний Рен ТВ и ТВ-Новости. А у трех российских каналов НТВ/НТВ Мир, Россия 1 и РЕН ТВ планируют отозвать лицензии на вещание в странах ЕС.

Отмечается, что перечисленные российские СМИ виноваты в “грубом искажении и манипулировании фактами” с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет “существенную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза”.

6 октября Евросоюз ввел новые санкции против России. Восьмой пакет включает, в частности, ограничение цен на нефть. Это предполагает запрет на ее перевозку, но за исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.

Источник: EUobserver