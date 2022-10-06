Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против РФ, включающий предельную цену на нефть

Октябрь, 06 в 12:24

Европейский Союз в четверг, 6 октября, утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает предельную цену на нефть.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

— Этот пакет, который тесно координировался с нашими международными партнерами, является ответом на продолжающуюся эскалацию и незаконную войну России против Украины, включая незаконную аннексию украинской территории на основании псевдореферендумов, мобилизации войск и открытыми ядерными угрозами, — говорится в сообщении.

Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС стоимостью €7 млрд для ограничения доходов России, а также экспортные ограничения, что еще больше лишит военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта.

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Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных товаров и оборудования, необходимых для войны на украинской территории. Пакет также закладывает основу для требуемой законодательной базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.

Источник: Еврокомиссия