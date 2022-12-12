Совет ЕС увеличит на €2 млрд фонд, который помогает Украине оружием

Декабрь, 12 в 16:50

В понедельник, 12 декабря, Совет Евросоюза согласовал решение об увеличении финансирования Европейского фонда мира на €2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Отмечается, что министры стран ЕС решили увеличить финансовый потолок на €2 млрд в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения.

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До 2027 года финансовый потолок будет составлять до €5,5 млрд (в ценах 2018 года).

– Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем через два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило способ поддержки наших партнеров в обороне, — отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Окончательное решение об увеличении фонда будет принято в начале 2023 года.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.