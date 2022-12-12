До конца 2022 года Всемирный банк выделит Украине еще дополнительные $1,7 млрд

Декабрь, 12 в 16:02

До конца текущего года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 млрд.

Такую цифру озвучила в интервью вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

– По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 млрд долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года, — сказала она.

Согласно подсчетам Бьерде, в общей сложности более 50% всей экономической помощи, предоставленной Украине с начала полномасштабной войны, переведено через Всемирный банк.

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Напомним, что 22 ноября Всемирный банк предоставил Украине дополнительное финансирование на общую сумму в $60 млн.