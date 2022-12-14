Исторический момент: лидеры Косово подписали заявку на членство в ЕС

Декабрь, 14 в 15:26

Президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца в среду, 14 декабря, подписали письмо-заявку на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Они намерены передать его в четверг председательствующей в ЕС Чехии.

– Это открытие новой страницы. Прогресс будет зависеть от нашей преданности глубоким и трансформационным реформам, которые укрепят нашу демократию и экономику, – сказал премьер-министр Курти.

В заявлении, обнародованном на сайте президента Косово, говорится, что страна сейчас — это воплощение ценностей, на которых построен ЕС, а также что это самое молодое государство на самом древнем континенте.

– Исторический момент. К осуществлению мечты пожертвовавших жизнью за свободу, независимость и демократию, а также к осуществлению нашего общего и неотъемлемого стремления интеграции в Европейский Союз, — написала Османи в Facebook.

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Пока неизвестно, как отреагирует Европейский Союз на заявку Косово, ведь его независимость не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Также независимость Косово не признает Украина.

Агентство AP пишет, что процесс для Косово, последней страны на Западных Балканах, подавшей заявку на присоединение к ЕС, вероятно, будет долгим и трудным. Не в последнюю очередь из-за напряженности с Сербией.

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Сербия с гневом отреагировала на заявку Косово на вступление в ЕС. Белград уже заявил, что будет просить пять стран ЕС, не признавших Косово, а также Венгрию, заблокировать инициативу в Брюсселе.

Косово — преимущественно этническая албанская территория, провозгласившая независимость от Сербии в 2008 году. Правительство Сербии отказалось признать государственность Косово и до сих пор считает его частью Сербии, хотя формально не контролирует эту территорию.