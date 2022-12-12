МИД Украины советует гражданам воздержаться от поездок в Сербию и Косово

Декабрь, 12 в 7:37

Из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения региона Западных Балкан.

Кроме того, находящимся там украинцам дипломатическое ведомство советует избегать мест массового скопления людей.

Если нашим гражданам нужна помощь, они могут обращаться на круглосуточную горячую линию посольства Украины в Сербии: +38163 111 31 85, или писать на электронный адрес: emb_rs@mfa.gov.ua.

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В случае чрезвычайной ситуации можно обращаться на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 15 88.

На севере Косово 10 декабря началась новая эскалация с участием сербов. Причиной послужило задержание бывшего сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Сербы начали устанавливать баррикады, перекрыли дороги грузовиками, чтобы не дать вывезти Пантича в столицу частично признанного государства – Приштины.

На следующий день премьер-министр Косово Альбин Курти призвал миссию НАТО убрать все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение, и созвал заседание Совета национальной безопасности.