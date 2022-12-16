Декабрь, 16 в 7:20

Очень маловероятно, что российские силы смогут захватить Киев, даже если снова пойдут в атаку со стороны Беларуси.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) в ответ на прогноз Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в интервью The Economist о том, что россияне попытаются снова напасть на столицу.

Эксперты уверены: оккупанты могут создавать условия для нападения, однако в ISW до сих пор не считают, что российское вторжение со стороны Беларуси на данный момент неизбежно.

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Тем более аналитики считают чрезвычайно маловероятным, что российские силы будут иметь больший успех во время атаки Севера Украины зимой 2023 года, чем это было в феврале 2022 года.

– Российские войска очень деградировали. Им не хватает той боевой мощи, которая у них была, когда пытались и провалили попытку захватить Киев в феврале 2022 года, – отмечают аналитики.

Специалисты напоминают, что армия РФ не смогла сохранить свои достижения в Украине и потеряла более 70 тыс. кв. км оккупированной территории после того, как покинула Киев.

Возле Бахмута Донецкой области, даже сосредоточив основные усилия, россияне продвигаются не более чем на 100-200 м в сутки.

– Россия не установила преимущества в воздухе, не говоря уже о господстве в воздухе в Украине, и вообще исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов, – перечисляют неудачи армии РФ в Украине аналитики.

Напомним, что в интервью изданию The Economist, обнародованном накануне, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный выразил уверенность, что россияне попытаются снова напасть на Киев.

По словам Валерия Залужного, в настоящее время в РФ готовят около 200 тыс. новых военных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 296-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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