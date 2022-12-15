Декабрь, 15 в 17:03

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью The Economist сообщил, что россияне готовят около 200 тыс. новых военных. Он выразил уверенность, что они попытаются снова напасть на Киев.

– (Необходимо, – Ред.) создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления, – проанализировал главнокомандующий.

Он добавил, что, несмотря на всю критику, российская мобилизация сработала.

– Это неправда, что их проблемы настолько серьезны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Приказывает им царь воевать, и они воюют. Я изучал историю двух чеченских войн – это было то же самое, – рассказал Валерий Залужный.

По его словам, даже если россияне недостаточно хорошо оснащены, они все равно представляют проблему для ВСУ.

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