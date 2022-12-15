Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ готовит 200 тыс. новых военных. Не сомневаюсь, что пойдут на Киев – Залужный

Анастасия Гевко, редактор ленты
Майдан Незалежності
Фото: Dreamstime

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью The Economist сообщил, что россияне готовят около 200 тыс. новых военных. Он выразил уверенность, что они попытаются снова напасть на Киев.

– (Необходимо, – Ред.) создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления, – проанализировал главнокомандующий.

Он добавил, что, несмотря на всю критику, российская мобилизация сработала.

– Это неправда, что их проблемы настолько серьезны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Приказывает им царь воевать, и они воюют. Я изучал историю двух чеченских войн – это было то же самое, – рассказал Валерий Залужный.

По его словам, даже если россияне недостаточно хорошо оснащены, они все равно представляют проблему для ВСУ.

Сейчас смотрят

– По нашим оценкам, у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 тыс. новых военных. Я не сомневаюсь, что они еще раз займутся Киевом, – резюмировал главнокомандующий.

Читайте
Стратегическая задача ВСУ – подготовиться к обострению войны в феврале-марте – Залужный

Источник: The Economist
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка