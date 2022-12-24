Декабрь, 24 в 11:38

Стратегия российской стороны во многом продиктована политическими амбициями руководителя частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете New York Times.

По его словам, с помощью наемных зеков Пригожин безуспешно пытается захватить Бахмут, чтобы оттеснить на задний план командиров регулярной российской армии.

Сейчас смотрят

Он добавил, что ЧВК Вагнера координирует свои действия с армией РФ, но является основной силой на Бахмутском фронте.

Буданов говорит, что российский генерал Сергей Суровикин в сентябре объединился с Пригожиным в соперничестве с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

— Здесь только идеологический и медийный вопрос. Это причина, почему подразделения Вагнера так фанатично пытаются захватить этот город (Бахмут, – Ред.). Им нужно показать, что они сила и могут сделать то, что не смогла российская армия. Мы это четко видим и понимаем, – объяснил Буданов.

По словам руководителя разведки, хотя захват Бахмута не считается стратегически важным, но это улучшит позиции России на Востоке, открыв дороги в другие города Донбасса, которые находятся под контролем Украины.