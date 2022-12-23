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Факты / Україна

Военный эксперт рассказал, почему россияне возле Бахмута уже не могут применять тактику огневого вала

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Военный эксперт рассказал, почему россияне возле Бахмута уже не могут применять тактику огневого вала
Фото: Генштаб ВСУ

Российское командование пытается решить проблему дефицита снарядов в районе Бахмута.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что в Ирмино (Луганская область) был уничтожен основной склад оккупантов, и последствия этого уже сказываются на боеспособности вражеской группировки в районе Бахмута.

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По словам Коваленко, относительно пропорциональное скопление артиллерии оккупационных войск у Бахмута, позволявшее им применять тактику огневого вала, сейчас не имеет обеспечения боекомплектом. Поэтому артиллерийская техника простаивает.

Это не только затормозило вражеские группировки на северном и южном направлении от Бахмута, но и позволило Вооруженным силам Украины провести ряд успешных контрнаступлений с возвращением важных позиций.

— То есть, фактор артиллерии подводит РОВ (российские оккупационные войска, — Ред.) даже у Бахмута. А ведь это на сегодняшний день единственная локация в зоне боевых действий, где артиллерия оккупантов была хотя бы в относительном балансе с основными подразделениями, — отметил Александр Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя, у оккупантов артиллерия вовсе может исчезнуть, как определяющий фактор. А это вполне ожидаемо.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте оккупанты не имеют переломного успеха, и им не удалось прорвать украинскую оборону.

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