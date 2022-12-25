Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны

Декабрь, 25 в 15:15

Страна-агрессор Российская Федерация будет поставлять Ирану эскадрилью многоцелевых истребителей Су-35 в обмен на ударные дроны-камикадзе.

Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на источники в западной разведке. По данным СМИ, Иран может вскоре получить от России 24 истребителя Су-35, первоначально предназначавшихся для Египта.

В сообщении говорится, что Соединенные Штаты Америки уговорили Каир отказаться от сделки, потому россияне искали покупателей для самолетов.

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В частности, РФ решила продать самолеты Ирану после того, как государство начало поставлять стране-агрессору ударные дроны-камикадзе. По данным западной разведки, подготовка иранских летчиков на истребителях активно продолжается.

Источник: Israelinfo