Почему Россия запускает дроны ночью, а ракеты днем: объяснение ВСУ

Декабрь, 25 в 11:38

Россия для ударов в дневное время чаще использует ракеты, а дроны преимущественно запускает в темное время суток — с 23:00-00:00.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Хотя иногда и сочетают. Ночью их (беспилотники, — Ред.) выгоднее запускать, потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет. Поэтому их сбивать стрелковыми средствами — пулеметами и зенитными пушками — фактически невозможно, — объяснил представитель Воздушных сил.

По словам Игната, если в РФ из Ирана уже поступила новая партия дронов, то их уже применяют. Сейчас враг использует крылатые ракеты воздушно-морского и наземного базирования, а также Искандеры — оперативно-тактические ракетные комплексы.