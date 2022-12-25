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Факты / Україна

Почему Россия запускает дроны ночью, а ракеты днем: объяснение ВСУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

Россия для ударов в дневное время чаще использует ракеты, а дроны преимущественно запускает в темное время суток — с 23:00-00:00.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Хотя иногда и сочетают. Ночью их (беспилотники, — Ред.) выгоднее запускать, потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет. Поэтому их сбивать стрелковыми средствами — пулеметами и зенитными пушками — фактически невозможно, — объяснил представитель Воздушных сил.

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По словам Игната, если в РФ из Ирана уже поступила новая партия дронов, то их уже применяют. Сейчас враг использует крылатые ракеты воздушно-морского и наземного базирования, а также Искандеры — оперативно-тактические ракетные комплексы.

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