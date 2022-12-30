У вас осталась неделя до закрытия границ: Резников обратился к россиянам
Министр обороны Алексей Резников обратился к военнообязанным гражданам Российской Федерации, которых Кремль может отправить на смерть в Украину.
— В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол, и строите свои планы.
Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно – в городах, потому что в глубинке и так забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях, — уверяет глава Минобороны Украины.
Резников уверен, что из-за провала Кремля Россия потеряла свой авторитет в мире. Людей с российским паспортом теперь презирают не только в Европе, но и на Кавказе, и в Центральной Азии, хотя еще год назад все было иначе, отметил он.
— Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России — как можно быстрее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться, потому что тогда придется за все отвечать, — заявил министр.