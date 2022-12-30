Министр обороны Алексей Резников обратился к военнообязанным гражданам Российской Федерации, которых Кремль может отправить на смерть в Украину.

— В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол, и строите свои планы.

Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно – в городах, потому что в глубинке и так забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях, — уверяет глава Минобороны Украины.