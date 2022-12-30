Из 140 осталось 45: оккупант о потерях РФ на поле боя и уничтожении украинского села
Российский солдат рассказал об уничтожении украинского села армией РФ и о крупных потерях при штурме позиций ВСУ.
Перехваченный разговор опубликовало в Telegram Главное управление разведки МО Украины.
— Тут мы деревню одну штурмовали. Ты представляешь себе, деревня? И вот наши ребята поехали ее штурмовать. Да там от деревни ничего не осталось. Там просто в машины, в технику тротил загружали и отправляли. Она взрывалась, тупо от села ничего не осталось. В результате у нас из 140 всего 45 человек осталось, — говорит российский военный.
Кроме того, он рассказал о солдатах, которых обучали 2-3 месяца на БМП, а они приехали, один день или два побыли на поле боя. Потом их в ночь увезли оттуда, кого 200-ми, кого 300-ми.
— Они приехали, один день или два побыли тут в ах*ре. Вчера в ночь их увезли нах*й, — говорит оккупант.