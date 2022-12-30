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Факты / Україна

Из 140 осталось 45: оккупант о потерях РФ на поле боя и уничтожении украинского села

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російський окупант
Фото: Getty Images

Российский солдат рассказал об уничтожении украинского села армией РФ и о крупных потерях при штурме позиций ВСУ.

Перехваченный разговор опубликовало в Telegram Главное управление разведки МО Украины.

— Тут мы деревню одну штурмовали. Ты представляешь себе, деревня? И вот наши ребята поехали ее штурмовать. Да там от деревни ничего не осталось. Там просто в машины, в технику тротил загружали и отправляли. Она взрывалась, тупо от села ничего не осталось. В результате у нас из 140 всего 45 человек осталось, — говорит российский военный.

Кроме того, он рассказал о солдатах, которых обучали 2-3 месяца на БМП, а они приехали, один день или два побыли на поле боя. Потом их в ночь увезли оттуда, кого 200-ми, кого 300-ми.

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— Они приехали, один день или два побыли тут в ах*ре. Вчера в ночь их увезли нах*й, — говорит оккупант.

Источник: ГУР
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