После прорывного удара: польские генералы оценили, когда закончится война в Украине

Январь, 01 в 19:27

Война в Украине может завершиться в 2023 году, а первый квартал 2023 года станет переломным.

Такой прогноз озвучил польский генерал и бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью PAP.

По его словам, сейчас идет гонка: какая армия скорее нанесет “прорывной удар” по врагу.

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– Это будет не последний удар, а прорыв, потому что это заставит одну из сторон захотеть сесть за стол и поговорить о мире. Мне кажется, эта война закончится в следующем году (2023 год, — Ред.) и это будет война, которая закончится миром благодаря Китаю и США, потому что мир, несмотря на то, что все хотят помочь Украине, устал от этой войны, — отметил Скшипчак.

По мнению польского генерала, в случае мирных переговоров “не будет возвращения к нарративу Минских соглашений, потому что Украина выходит из этой войны победителем”.

— Никаких уступок со стороны Украины быть не может, проблема в России и она должна уступить, — добавил экс-командующий Сухопутными войсками Польши.

Несколько иначе видит ход войны генерал польской армии Роман Полко, который является членом Совета по безопасности и обороне Польши при президенте.

2023 год он назвал “решающим”, в котором состоится “положительный прорыв” в конфронтации сторон.

— Я убежден, что Украина сможет справиться с наступательными операциями, — сказал он, но отметил, что при нынешнем уровне оснащение украинской армии “рассчитывать на скорые успехи нет оснований”.

Полко назвал хорошим признаком визит Зеленского в США, как и передачу Украине системы Patriot. Он подчеркнул, что Украина, чтобы вытеснить агрессора, “должна обладать способностью вести борьбу со средствами на средних и больших дистанциях”. Речь идет о ракетных комплексах, авиации и “многое другое”.

Военные предупредили, что страны Запада должны понять, что “любые уступки Кремлю приведут к поражению”. Генерал оценил, что условием мира должно стать опускание железного занавеса в отношении России, ее изоляция на международной арене и убеждение нейтральных стран в том, что Путин является военным преступником, с которым не стоит разговаривать.

Источник: Wiadomości