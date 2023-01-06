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Германия объявила, когда и сколько передаст Украине Marder и Patriot

Илья Нежигай, редактор ленты
Германия объявила, когда и сколько передаст Украине Marder и Patriot
Фото: Getty Images

Германия передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца марта.

Информацию о поставках вооружения 6 января уточнил пресс-секретарь правительства Германии Штефен Хебештрайт.

По его словам, БМП Marder и ЗРК Patriot будут переданы Украине до конца первого квартала.

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Хебештрайт добавил, что перед тем, как техника будет передана Украине, немецким военным необходимо обучить украинских военных обращению с ней, что может занять около восьми недель.

В то же время, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек во время беседы с журналистами заявил, что Германия может передать Украине все свои Marder. Как пишет BBC, немецкая армия имеет около 400 подобных БМП, однако какую-то часть Германия уже обещала отдать в рамках “кругового обмена” восточноевропейским странам НАТО, которые отдали Украине свою бронетехнику советских моделей.

Накануне стало известно, что после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом Германия решила присоединиться к Соединенным Штатам в поставках тяжелого наступательного вооружения. Среди анонсированной техники были как бронемашины Bradley, которые обязался передать Вашингтон, так и ЗРК Patriot вместе с БМП Marder, обязательство по передаче которых взял на себя Берлин.

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Источники: BBC, Reuters
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