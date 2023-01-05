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Факты / Україна

После разговора Байдена с Шольцом Германия согласилась передать Украине ЗРК Patriot

Илья Нежигай, редактор ленты
Patriot
Фото: Getty Images

Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Лидеры Германии и США “выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько времени, сколько потребуется”, говорится в заявлении Белого дома.

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В заявлении также отмечается, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине финансовую и военно-дипломатическую поддержку.

Кроме уже известных боевых машин пехоты Bradley со стороны США, Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют провести обучение украинских военных на соответствующих системах.

Президент Байден и канцлер Шольц также обсудили дальнейшую поддержку “насущной потребности Украины в средствах противовоздушной обороны”, говорится в сообщении.

В конце декабря США объявили о передаче Украине зенитно-ракетной батареи Patriot.

Сообщается, что Германия присоединится к США в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину.

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Источник: White House
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