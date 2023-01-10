Американская компания изготовит противодронные системы VAMPIRE для Украины на $40 млн

Январь, 10 в 0:56

Американская технологическая компания, которая предоставляет услуги по оборонным и информационным технологиям, L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE для Украины.

По данным компании, они помогут воинам Вооруженных сил Украины распознавать дроны, которые использует российская армия, и защитить гражданскую инфраструктуру.

В компании отмечают, что сумма контракта, который рассчитан на 2023 год, составляет около $40 млн. В частности, документ предусматривает поставку 14 систем VAMPIRE, из которых четыре комплекса — до середины 2023 года, а еще 10 — до конца 2023 года.

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— Портативный комплект VAMPIRE позволит Сухопутным войскам Украины сбивать беспилотники противника и защищаться от наземных угроз врага. Системы, заказанные Пентагоном, созданы для предоставления критически важных средств, которые помогут Украине защитится от атак на гражданскую инфраструктуру, — сообщает компания на официальном сайте.

Характеристики и возможности VAMPIRE

По данным из открытых источников, VAMPIRE от фирмы L3Harris — это система, которую можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (оптимально на пикап) для запуска передовой системы высокоточного оружия (APKWS) или других боеприпасов с лазерным наведением.

Портативный комплекс использует небольшую 70 мм ракету для уничтожения дронов. Этот набор пусковой установки на четыре ракеты и целеуказателя L3Harris типа APKWS обеспечивает вооружение нетактических автомобилей.

Источник: L3Harris Technologies

Фото: L3Harris Technologies