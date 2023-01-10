Январь, 09 в 23:58

Российские войска пытаются захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, прорвав оборону воинов Вооруженных сил Украины. Город Соледар имеет заводы, которые производят соль и гипс, поэтому является стратегически важным для денежной выгоды страны-агрессора РФ.

Тактика наступления РФ на Соледар

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко “распаковал” тактику наемников ЧВК Вагнера, которые участвуют в боевых действиях к северу от Соледара. Он предложил взглянуть на нее глазами украинского офицера, который является одним из участников обороны города.

Сначала на рубежи выдвигается первая группа из восьми солдат, которая загружена боекомплектами и огнеметами. Они имеют четкую задачу — дойти до точки и закрепиться, однако в случае неудачи этот БК предназначен для следующих групп.

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Группа российских военных пытается сблизиться с украинцами и как можно быстрее закопаться. На дереве или других местах оккупанты оставляют белую тряпку или другой знак, чтобы следующая группа смогла сориентироваться и найти, где есть выкопанные укрытия и оружие с БК.

Во время огневого контакта кремлевские наемники обнаруживают украинские огневые позиции и передают артиллерии РФ. До 10 минометов одновременно начинают продавливать позиции ВСУ, предварительная артподготовка может длиться часами.

За это время в 500 м от первой группы сосредотачивается вторая российская группа, которая имеет более легкую экипировку. Под прикрытием артиллерии она начинает штурмовать позиции. В случае неудачи за ней следует третья и даже четвертая волны по восемь человек на одну украинскую позицию.

В одной из групп есть оператор дронов, который координирует огонь артиллерии прямо с поля боя. Если же россияне смогли подавить украинскую позицию, тогда начинают “зачищать” ее с помощью беспилотников, гранат, стрелкового оружия.

Как украинским защитникам удается

эффективно противостоять РФ

Цаплиенко также поделился, как воинам Вооруженных сил Украины удается эффективно противостоять российской армии на Соледарском и Бахмутском направлениях.

Только операторы дронов замечают движение оккупантов в сторону позиций, они информируют “броню”, которая быстро подавляет наступление РФ даже пулеметами. Если ее же нет рядом, тогда сдерживать штурмовые действия российских захватчиков сложно.

Важным условием для успешной обороны является то, что украинские бойцы должны быть подготовлены к стрелковым боям на короткой дистанции.

Основной причиной успеха россиян и поражения украинцев может стать отсутствие контрбатарейной борьбы. Артиллерия начинает обстреливать тех, кто наступает, вместо того, чтобы подавлять артиллерийские средства врага. А для этого нужно большее количество дронов и операторов на позициях.

Что сейчас происходит в Соледаре

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг осуществил перегруппировку, восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм, отмечает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, РФ наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.

Однако украинские воины защищают каждый метр родной земли — ожесточенные бои продолжаются даже в эти минуты.

Почему РФ стремится захватить Соледар

Соледар имеет соляные и гипсовые шахты вблизи удерживаемого Украиной города Бахмут.

По данным американского Института изучения войны (ISW), руководителю частной военной компании Вагнера Евгению Пригожину нужен город именно из-за месторождений, на которых РФ сможет заработать деньги для финансирования полномасштабной войны против Украины.

В частности, США считают, что Пригожин заинтересован в получении контроля над месторождениями. Есть признаки того, что одержимостью России и Пригожина захватить Бахмут руководят финансовые мотивы.

Результат один — освобождение Донбасса

Несмотря на постоянные попытки РФ штурмовать Соледар, все равно результатом тяжелых и длительных боев станет освобождение всего Донбасса. В этом убежден президент Украины Владимир Зеленский, который заверил, что битва за Донбасс все еще активно продолжается.

По его словам, там почти не осталось целых стен, однако именно благодаря стойкости воинов ВСУ Украина смогла выиграть дополнительное время и силы. Однако вся земля под Соледаром — в трупах оккупантов и в шрамах от ударов.

А результат будет только один — Украине удастся получить все необходимое, выгнать российских террористов из страны и защитить мирных людей от эскалационных планов РФ, уверяет президент Зеленский.