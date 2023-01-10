Британия рассматривает передачу Украине боевых танков, но решение еще не принято — Guardian

Январь, 10 в 15:26

В Великобритании еще не было принято окончательное решение о передаче Украине боевых танков.

Об этом сообщил представитель Даунинг-стрит, передает газета The Guardian.

— На этом этапе мы еще не приняли никаких окончательных решений по предоставлению танков… Пока не будет принято решение по этому поводу, мы не будем комментировать спекуляции относительно того, какое оборудование может быть отправлено или нет. Мы будем продолжать обсуждать с украинскими коллегами, что лучше мы можем предоставить. И это делается совместно с нашими союзниками, – сказал он.

Комментарии из Даунинг-стрит, 10 появились после сообщения о том, что Лондон рассматривает возможность поставки в Украину британских танков. Соответствующую информацию 9 января обнародовал телеканал Sky News.

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Телеканал ссылается на неназванные западные источники, утверждающие, что Лондон рассматривает возможность выделения ВСУ десяти танков Challenger 2. В то же время, вопрос окончательно еще не решен и дискуссия продолжается.

Отмечается, что в Киеве надеются, что положительный шаг Британии поможет убедить Германию последовать этому примеру позже с ее боевыми танками Leopard 2.