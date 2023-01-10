Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Урсула фон дер Ляйен поддержала поставки Украине танков

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Украина должна получить все оружие, в котором она нуждается. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так глава ЕК ответила на вопрос о ее позиции по передаче танков союзниками Украине. Фон дер Ляйен отметила, что Киев должен получить все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.

— Это означает, конечно, передовые системы ПВО, но и другие виды передового военного оборудования, сколько необходимо для защиты Украины, – добавила она.

Глава Евросовета Шарль Мишель также подчеркнул, что поддерживает подход Евросоюза к большим поставкам военного оборудования Украине.

Сейчас смотрят

— Потому что мы знаем, что они борются за свое будущее, но также за наши общие ценности, — подытожил он.

10 августа стало известно, что ЕС и НАТО подписали обновленную совместную декларацию о сотрудничестве. Она стала первой за последние пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте
Британия рассматривает передачу Украине боевых танков, но решение еще не принято — Guardian

Источник: Еврокомиссия
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка