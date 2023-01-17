Помощь Украине является приоритетом: ЕС выделяет первый транш в €3 млрд

Январь, 17 в 12:47

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила о выделении Европейским Союзом €3 млрд для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Министр финансов Швеции, председательствующей в Совете ЕС, заявила, что Европа сейчас переживает сложные времена, ведь на континенте идет война.

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По ее словам, приоритетом является всесторонняя поддержка Украины.

– Сегодня Украине выплачиваются €3 млрд, чем я очень горжусь. Это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены, – сказала министр финансов Швеции перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Она подчеркнула, что украинцы борются не только за себя, но и за всю Европу.

Элизабет Свантессон также поблагодарила президента Чехии за поддержку и продвижение вопроса по Украине.

16 января Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании по предоставлению в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд. Эти кредитные средства будут иметь 10-летний льготный период.