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В понедельник, 16 января, Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании по предоставлению в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый транш ожидается уже на этой неделе. Его размер составит €3 млрд.

– На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 млрд. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства, — подчеркнул Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава правительства также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса за это решение.

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Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний @vonderleyen & @VDombrovskis. Це допоможе ???????? надалі підтримувати макроекономічну стабільність. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 16, 2023

Домбровскис в своем Twitter-аккаунте подтвердил предоставление Украине до конца этой недели первого транша помощи.

– Я имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС относительно предоставления Украине европейского финансирования в 2023 году – до €18 млрд в виде займов. Первая выплата в размере €3 млрд будет произведена позже на этой неделе, — отметил Домбровскис.

Он добавил, что эти средства позволят Украине закрывать наиболее неотложные потребности во время войны, поскольку платежи будут поступать стабильно в течение года.

А глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание на то, что это будет первая выплата международной финансовой помощи для Украины в 2023 году.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine’s state budget. https://t.co/39EkyIWeRp — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 16, 2023

Как известно, в конце 2022 года Европарламент и Совет ЕС одобрили выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи. Эти кредитные средства будут иметь 10-летний льготный период.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС перечислит Украине первый транш уже в январе 2023 года.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля