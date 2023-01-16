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Факты / Україна

Украина подписала с ЕС меморандум о €18 млрд помощи: первый транш поступит на этой неделе

Юлия Соколова, редактор ленты
Транш гроші ЄС
Фото: Depositphotos

В понедельник, 16 января, Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании по предоставлению в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый транш ожидается уже на этой неделе. Его размер составит €3 млрд.

– На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 млрд. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства, — подчеркнул Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава правительства также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса за это решение.

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Домбровскис в своем Twitter-аккаунте подтвердил предоставление Украине до конца этой недели первого транша помощи.

– Я имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС относительно предоставления Украине европейского финансирования в 2023 году – до €18 млрд в виде займов. Первая выплата в размере €3 млрд будет произведена позже на этой неделе, — отметил Домбровскис.

Он добавил, что эти средства позволят Украине закрывать наиболее неотложные потребности во время войны, поскольку платежи будут поступать стабильно в течение года.

А глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание на то, что это будет первая выплата международной финансовой помощи для Украины в 2023 году.

Как известно, в конце 2022 года Европарламент и Совет ЕС одобрили выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи. Эти кредитные средства будут иметь 10-летний льготный период.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС перечислит Украине первый транш уже в январе 2023 года.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

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