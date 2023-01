В понедельник, 16 января, Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании по предоставлению в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый транш ожидается уже на этой неделе. Его размер составит €3 млрд.

Глава правительства также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса за это решение.

Домбровскис в своем Twitter-аккаунте подтвердил предоставление Украине до конца этой недели первого транша помощи.

Он добавил, что эти средства позволят Украине закрывать наиболее неотложные потребности во время войны, поскольку платежи будут поступать стабильно в течение года.

А глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание на то, что это будет первая выплата международной финансовой помощи для Украины в 2023 году.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine’s state budget. https://t.co/39EkyIWeRp

