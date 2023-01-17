Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов в ЧВК Вагнера
Россия пытается вербовать сербов на войну в Украине в составе частной военной компании Вагнера.
Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал российские сайты и страницы в соцсетях, где на сербском языке публикуют призывы присоединиться к вагнеровцам.
– Почему вы, из Вагнера, призываете кого-то из Сербии, если знаете, что это противоречит нашим правилам? – сказал Вучич в эфире телевизионной программы.
Президент Сербии отрицает сообщение о присутствии группы Вагнера на территории его страны.
Сербские добровольцы принимали участие в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Законодательство Сербии запрещает ее гражданам воевать за границей, несколько человек за это осудили.
Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, его основным торговым партнером и инвестором, но также страна остается традиционным союзником России.
Несмотря на то, что Белград неоднократно осуждал вторжение РФ в ООН и на других международных площадках, он отказался вводить санкции против Москвы.
Фото: ГУР