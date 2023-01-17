Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов в ЧВК Вагнера

Январь, 17 в 15:39

Россия пытается вербовать сербов на войну в Украине в составе частной военной компании Вагнера.

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал российские сайты и страницы в соцсетях, где на сербском языке публикуют призывы присоединиться к вагнеровцам.

– Почему вы, из Вагнера, призываете кого-то из Сербии, если знаете, что это противоречит нашим правилам? – сказал Вучич в эфире телевизионной программы.

Президент Сербии отрицает сообщение о присутствии группы Вагнера на территории его страны.

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Сербские добровольцы принимали участие в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Законодательство Сербии запрещает ее гражданам воевать за границей, несколько человек за это осудили.

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, его основным торговым партнером и инвестором, но также страна остается традиционным союзником России.

Несмотря на то, что Белград неоднократно осуждал вторжение РФ в ООН и на других международных площадках, он отказался вводить санкции против Москвы.

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Фото: ГУР