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Факты / Світ

США обеспокоены попытками ЧВК Вагнера вербовать наемников в Сербии

Евгения Грейс, редактор ленты
Дерек Чоллет у Сербії

Высокопоставленный американский посол выразил серьезную обеспокоенность деятельностью российской частной военной компании Вагнер и ее попытками вербовать солдат в Сербии и других странах мира.

Советник Государственного департамента США Дерек Чоллет заявил, что выразил эту обеспокоенность во время переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

— Мы видели, что группа Вагнера пытается вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что с этим нельзя мириться. Я не знаю, есть ли беспокойство (у Сербии — Ред.), мы говорили о нашем беспокойстве, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где Вагнер ведет активную деятельность, чтобы положить этому конец, — сказал он журналистам после встречи.

ЧВК Вагнера активно работает в десятках преимущественно африканских стран, сотрудничая с правительствами над пророссийской пропагандой и другими военно-политическими проектами.

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Группа хвастается своим присутствием в Сербии, единственном европейском государстве, кроме Беларуси, которое не присоединилось к международным санкциям против России за ее войну против Украины. По сообщениям, группа объявила об открытии своего офиса в Белграде, что позже было опровергнуто.

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Фото: Derek Chollet

Источник: AP
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