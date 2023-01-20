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Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на €1 млрд

Юля Захарченко, редактор ленты
Patriot
Фото: Getty Images

В Германии анонсировали весенний пакет военной помощи Украине на общую сумму около €1 млрд. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн).

— Мы говорим о весеннем пакете стоимостью более €1 млрд, — отметил Писториус, добавив, что общая стоимость предоставленной Германией военной помощи превысит €3,3 млрд.

Министр обороны Германия отмечает, что в ближайшее время акцент планируют сделать на усилении противовоздушной обороны Украины.

По его словам, Германия отправит в Украину 40 боевых машин пехоты Marder, систему Patriot, еще семь САУ Gepard из запасов промышленности, комплексы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним.

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Он уточнил, что все это включая логистику и учения украинских военных. По словам министра обороны ФРГ, обучение на БМП и Patriot начнется в конце января.

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Источник: Укринформ
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