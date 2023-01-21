Польша передаст Украине боевые машины пехоты и танки Т-72

Январь, 20 в 23:30

Польша приняла решение о поставках в Украину боевых машин пехоты и танков Т-72. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, сообщает Минобороны Польши.

— Для Украины будут боевые машины пехоты и танки Т-72. Мы можем обеспечить польские ВС эквивалентом. Уже есть танки К-2 и гаубицы K-9, в этом году будет еще поставка. Будут HIMARS и танки Abrams, — говорится в сообщении.

Министр обороны Польши считает, что против Украины могут осуществить еще одну атаку, поэтому нужно поддержать нашу страну военной техникой для защиты мирных жителей.

— Глава Кремля хочет восстановить империю зла. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы война не перекинулась на территорию НАТО, — убежден он.

Блащак анонсировал, что Польша до конца марта предоставит вооружение и обучит украинских военных в масштабе до уровня бригады.

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