В общем, по итогам заседания Контактной группы Украина получит:

В свою очередь Латвия заявила, что предоставит вертолеты М-17, ПЗРК Stinger, беспилотники и другое оборудование, а также подготовит 2 тыс. военных ВСУ.

От Эстонии в Украину пойдет пакет оборонной помощи на $113 млн, куда войдут десятки гаубиц FH-70 и Д-30, а также сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами.

В частности, по итогам Рамштайна на пресс-конференции главы Пентагона Ллойда Остина он напомнил, что США объявили пакет на $2,5 млрд помощи, куда вошло, в частности:

Во время выступления на встрече в Германии министр обороны Польши Мариуш Блащак добавил, что его Республика предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.

Отдельно надо отметить Великобританию, которая первой из стран Европы согласилась передать Украине танки Challenger 2, но кроме танков, министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставку 600 ракет Brimstone.

По результатам встречи новоназначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на весну, который суммарно составит более €1 миллиарда, где будут, в основном, средства противовоздушной обороны, пишет CNN.

Таким образом Берлин планирует передать систему Patriot, еще семь САУ Gepard, новые системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним.

Также отличились Нидерланды, которые заявили, что направят в Украину две пусковые установки и ракеты для систем ПВО Patriot, говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Это произошло после того, как во вторник на встрече с президентом США Джо Байденом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о планах страны присоединиться к США и Германии в отправке систем Patriot на Украину.

В пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии были достигнуты договоренности об ускорении этого процесса, говорится в заявлении министерства.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников, похоже, доволен результатами январского Рамштайна.

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023