Украинцы 20 января 2023 года ждали решения западных партнеров, которые во время встречи Контактной группы по обороне Украины, проходящей на американской авиабазе Рамштайн в Германии, должны были объявить о новой оборонной поддержке для ВСУ, в частности о “разблокировании” танков Leopard 2 со стороны Берлина.

И хотя решение Германии по танкам по итогам Рамштайна не было объявлено, партнеры Украины все же передадут сотни единиц легкой и средне бронированной техники и средства, благодаря которым удастся поразить врага.

Что принес Украине первый в 2023 году Рамштайн и какие выводы и ожидания можно сделать после него — читайте в материале на Фактах ICTV.

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В общем, по итогам заседания Контактной группы Украина получит:

Противовоздушную оборону от Франции, Германии и Великобритании, в частности, речь идет о ЗРК Patriot от ФРГ;

ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение бойцов ВСУ в Нидерландах;

приобретение Канадой ПВО NASAMS и снарядов к ней;

британские танки Challenger 2;

БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;

19 гаубиц от Дании, заказанных во Франции.

В свою очередь Латвия заявила, что предоставит вертолеты М-17, ПЗРК Stinger, беспилотники и другое оборудование, а также подготовит 2 тыс. военных ВСУ.

От Эстонии в Украину пойдет пакет оборонной помощи на $113 млн, куда войдут десятки гаубиц FH-70 и Д-30, а также сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами.

В частности, по итогам Рамштайна на пресс-конференции главы Пентагона Ллойда Остина он напомнил, что США объявили пакет на $2,5 млрд помощи, куда вошло, в частности:

восемь ЗРК Avenger;

ракеты NASAMS;

90 бронемашин Stryker;

58 БМП Bradley,

53 машины MRAP,

350 внедорожников Humvee

тысячи артиллерийских снарядов.

Во время выступления на встрече в Германии министр обороны Польши Мариуш Блащак добавил, что его Республика предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.

Отдельно надо отметить Великобританию, которая первой из стран Европы согласилась передать Украине танки Challenger 2, но кроме танков, министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставку 600 ракет Brimstone.

По результатам встречи новоназначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на весну, который суммарно составит более €1 миллиарда, где будут, в основном, средства противовоздушной обороны, пишет CNN.

Таким образом Берлин планирует передать систему Patriot, еще семь САУ Gepard, новые системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним.

Также отличились Нидерланды, которые заявили, что направят в Украину две пусковые установки и ракеты для систем ПВО Patriot, говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Это произошло после того, как во вторник на встрече с президентом США Джо Байденом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о планах страны присоединиться к США и Германии в отправке систем Patriot на Украину.

В пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии были достигнуты договоренности об ускорении этого процесса, говорится в заявлении министерства.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников, похоже, доволен результатами январского Рамштайна.

— Встреча Рамштайн 8 на авиабазе Рамштайн завершилась. Это была замечательная встреча друзей. Свободный мир стоит с Украиной и аплодирует храбрым украинским солдатам и нашей мужественной нации. Наша армия получит больше оружия и боеприпасов. Мы победим. Зло будет побеждено, — написал он на своей странице в Twitter.

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Почему без танков Leopard 2?

Накануне Рамштайна западные обозреватели указывали, что итоги заседания Контактной группы без принятия решения о немецких танках Leopard 2 будет означать провал заседания.

Перед началом саммита министр иностранных дел Польши Павел Яблонски заявил, что Германия имеет “фундаментальную проблему” с идеей отправить свои танки Leopard 2 в Украину.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не стоит смотреть на Берлин так, как будто он единственный блокирует коалицию по поставкам танков в Украину.

— Впечатление, которое иногда возникает, что есть единая коалиция, а Германия ее блокирует — ошибочное. Многие союзники говорят, что они разделяют взгляды, которые я представил сегодня. Есть веские причины за предоставление (танков, — Ред.) и есть веские причины против. И в свете общей военной ситуации, которая длится уже почти год, надо очень тщательно взвешивать все за и против, — сказал Писториус.

Он добавил, что в немецком правительстве нет страхов относительно этого решения, но в то же время чиновники “являются ответственными за наши народы в Германии и Европе, и мы должны сбалансировать все за и против”.

— Я уверен, что решение будет принято в ближайшее время, но я не знаю когда, и я не знаю, как это решение будет выглядеть, — добавил министр обороны Германии.

Средняя и легкая броня вместо тяжелой

О том, почему отсутствие танков по итогам восьмого Рамштайна не является такой большой проблемой, и как может украинским защитникам помочь другая бронированная техника в комментарии Фактам ICTV рассказал эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука, военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— В общем — результатами я доволен, хотя все же, надеялся, что именно вопрос с Leopard 2 будет решен именно сегодня. Хотя этот вопрос будет так или иначе решен, это безусловно, но хотелось бы, чтобы это было как можно скорее.

В то же время, отсутствие танков по итогам Рамштайна не является большой проблемой, поскольку отдельный взятый тип техники никогда не могу сделать какого-то масштабного перелома на поле боя, уверен эксперт.

— То, что мы сейчас получаем, это комплексно является именно той необходимой техникой, которая нужна во время контрнаступательных действий — средне и легкобронированная — БТР M2 Bradley, Marder и даже HMMWV, и соответственно артиллерия и боеприпасы к ней, — говорит Коваленко.

Он напомнил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области было осуществлено, в первую очередь, среднебронированной и легкобронированной техникой.

На поле боя танки являются важным оружием, но самым главным является то, на каком именно направлении эта тяжелобронированная техника будет применяться во время контрнаступления Вооруженных сил Украины, уверен эксперт.

Не танками едиными

Военно-политический Александр Коваленко в эфире 7 канала заявил, что для укрепления позиций ВСУ на Донецком направлении, в первую очередь, необходимо больше артиллерии.

— Нам нужно больше артиллерии, САУ, ствольной артиллерии, гаубиц, которые можно буксировать, а также минометы. То есть артиллерия это главный фактор, который поможет увеличить эффективность обороны именно на Донецком плацдарме, — сказал он.

В то же время в Офисе президента Украины считают, что январское заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн можно назвать “бронетанковым”.

Как заявил заместитель руководителя ОПУ Андрей Сибига в эфире телемарафона, по его мнению, первый Рамштайн в этом году “создает новую реальность”.

— По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот Рамштайн создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать “бронетанковым Рамштайном”, — сказал он.

Сибига добавил, по результатам договоренностей на заседании 20 января Украина получит “танковый аргумент” в войне с Россией.

— Мы четко понимаем, что на сегодня практически уже сформирована коалиция государств, которая готова нам передать танки Leopard. Конечно, есть определенные формальности. Конечно, еще должна быть определенная политическая воля, но, мне кажется, что убеждение в необходимости предоставления танков есть у тех ключевых игроков, от которых зависит это уже практическое воплощение. То, что они будут, сомнений нет, — сказал заместитель председателя ОПУ.

Андрей Сибига добавил, что сейчас почти настало время, когда табу на поставки оружия для Украины, в частности тяжелой бронетехники, такой как танки, почти снято.

По его словам, следующим шагом партнеров Запада в поддержке Украины должна стать авиация.

Самолеты F-16 для Украины

Перед началом саммита к участникам заседания обратился президент Владимир Зеленский, который в виртуальном формате призвал партнеров ускориться с передачей Украине оружия.

Президент предложил на следующем собрании в Рамштайн предоставить Украине не только танки и бронетехнику, но и ракеты большей дальности и истребители F-16.

Как ни странно, но министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра поддержал эту идею, и заявил, что правительство его государства готово рассмотреть запрос Киева о передаче самолетов F-16, пишет NL Times.

Когда следующий Рамштайн

Пока нет точной даты, когда пройдет следующее заседание. Впрочем, между заседаниями можно заметить определенную периодичность — большинство из них происходили во второй половине каждого месяца, или в начале следующего, если какой-то из месяцев был пропущен. Так, например, в августе не было заседания Контактной группы, но уже 9 сентября такая встреча в формате Рамштайн состоялась.

Известно лишь, что ранее посол США в НАТО Джулиана Смит говорила, что девятая встреча Рамштайн может состояться в феврале, перед годовщиной полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Смотрите онлайн-трансляцию выступления главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли по итогам заседания Рамштайна-8 с переводом на украинский от Голоса Америки.