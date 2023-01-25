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Факты / Україна

Россияне, бегите из Крыма! Как в сети реагируют на поставку Украине танков Leopard

Валентина Чорна, редактор ленты
Леопарди

Во вторник, 24 января, стало известно, что после продолжительных колебаний канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard в Украину.

И хотя официальное решение Бундестага появится только завтра, пользователи сети не смогли пройти мимо этой новости. Украинцы радуются, что ВСУ смогут получить современные боевые танки для того, чтобы выгнать врага с территории нашего государства.

Как в сети реагируют на поставку танков Leopard 2 в Украину – смотрите в материале.

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