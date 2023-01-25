Россияне, бегите из Крыма! Как в сети реагируют на поставку Украине танков Leopard
Во вторник, 24 января, стало известно, что после продолжительных колебаний канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard в Украину.
И хотя официальное решение Бундестага появится только завтра, пользователи сети не смогли пройти мимо этой новости. Украинцы радуются, что ВСУ смогут получить современные боевые танки для того, чтобы выгнать врага с территории нашего государства.
Как в сети реагируют на поставку танков Leopard 2 в Украину – смотрите в материале.
Idi suda, I’m not going to hurt you, russkiy soldatik, promise#Leopard #LeopardsForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/0xsYDAJrIX
— Lesia Dubenko (@LesiaLVD) January 24, 2023
Well done @Bundeskanzler … you got there in the end#LeopardsForUkraine pic.twitter.com/JyMZWBQk7J
— Eddie (Fella) Temple ???????? (@SirEddieTemple) January 24, 2023
Леопарди потрібні щоб навести шуму!! а чорноземити русачків можна будь якими танками, в нашому становищі все що їздить та стріляє це топ, а коли далеко летить і великий бабах то взагалі секс
— ????????Саша фром спейс (@vam_tyt_neradi) January 24, 2023
Це леопарди дають на 45 -ти річчя Зеленського, чи за наші фотки в леопардових шубах???
— Nastya Stanko (@StankoNastya) January 24, 2023
Ви просто не уявляєте, що робиться зараз в російських інтернетах після новини про Леопарди))))
А фото — в маршрутці в Акметжиті (Сімферополі)))) pic.twitter.com/XM1zU8gMVB
— Vieta (@Lizvetoczka) January 24, 2023
103 600 застигли на місці, але нічо, леопарди таки дали і це здолаємо, правда ж?
— тут мало бути псевдо, але я його не придумала (@IG10743115) January 24, 2023
Коли наші Леопарди в’їдуть в москву…
— Сірий Кардинал ???????????? (@slevo4kin) January 24, 2023
В социальных сетях украинцы меняют логотипы своих страниц, добавив леопардовый принт.