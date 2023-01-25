Во вторник, 24 января, стало известно, что после продолжительных колебаний канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard в Украину.

И хотя официальное решение Бундестага появится только завтра, пользователи сети не смогли пройти мимо этой новости. Украинцы радуются, что ВСУ смогут получить современные боевые танки для того, чтобы выгнать врага с территории нашего государства.

Как в сети реагируют на поставку танков Leopard 2 в Украину – смотрите в материале.

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Леопарди потрібні щоб навести шуму!! а чорноземити русачків можна будь якими танками, в нашому становищі все що їздить та стріляє це топ, а коли далеко летить і великий бабах то взагалі секс — ????????Саша фром спейс (@vam_tyt_neradi) January 24, 2023

Це леопарди дають на 45 -ти річчя Зеленського, чи за наші фотки в леопардових шубах??? — Nastya Stanko (@StankoNastya) January 24, 2023

#Дмитро_Смілянський Ви просто не уявляєте, що робиться зараз в російських інтернетах після новини про Леопарди)))) А фото — в маршрутці в Акметжиті (Сімферополі)))) pic.twitter.com/XM1zU8gMVB — Vieta (@Lizvetoczka) January 24, 2023

103 600 застигли на місці, але нічо, леопарди таки дали і це здолаємо, правда ж? — тут мало бути псевдо, але я його не придумала (@IG10743115) January 24, 2023

Коли наші Леопарди в’їдуть в москву… — Сірий Кардинал ???????????? (@slevo4kin) January 24, 2023

В социальных сетях украинцы меняют логотипы своих страниц, добавив леопардовый принт.