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Факты / Україна

Теперь F-16: Кулеба заявил, что в Европе уже начали обсуждать передачу Украине истребителей

Илья Нежигай, редактор ленты
F-16
Фото: Getty Images

Европейские партнеры Украины уже начали работу над передачей Украине истребителей F-16.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Он привел диалог со своим европейским коллегой, который состоялся 24 января:

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— Теперь F16?
— Да.
— Беру в работу, друг.

— Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать. А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться, — написал министр.

Он добавил, что “как бы грустно ни было, нельзя впадать в отчаяние”.

— Как бы ни старались вориженьки, они сгинут как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все, — написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, во время заседания Рамштайн 20 января президент Владимир Зеленский призвал министров обороны стран Запада передать Украине истребители F-16.

Впоследствии глава МИД Нидерландов заявил, что его страна может рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Однако на следующий день премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что Нидерланды пока не будут поставлять Украине истребители F-16, поскольку это “слишком серьезный шаг”.

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