Январь, 24 в 22:15

Европейские партнеры Украины уже начали работу над передачей Украине истребителей F-16.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Он привел диалог со своим европейским коллегой, который состоялся 24 января:

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