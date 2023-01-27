Мир не пойдет на переговоры с Путиным, пока Украина не получит победы на поле боя — Джонсон
Член парламента Великобритании Борис Джонсон считает, что мир не пойдет на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, пока Украина не получит победы на поле боя.
— Эта война закончится тогда, когда Путин терпит поражение. И единственный способ достичь этого — это вооружить украинцев тем, что им нужно. Чтобы они могли деоккупировать этот наземный мост, показать, что путинская агрессия не окупится для них. Только после этого можно начинать переговоры, — отмечает Джонсон.
По его мнению, к намерениям и любым заявлениям Российской Федерации нужно относиться скептически, особенно к тем, которые касаются Украины.
— Я считаю, что к российским намерениям нам надо относиться весьма скептически. По моему мнению, Путин с помощью Нормандского формата пытался создать на Донбассе постоянную проблему. Как незаживающую рану, чтобы Украина не имела реальной стабильности, шансов на вступление в НАТО и прочее. Как по мне, единственное решение — это выбросить его вон, — считает Джонсон.