Это аргументы, почему Украине нужно больше оружия: Зеленский об атаках РФ ракетами и дронами

Январь, 26 в 22:15

Каждая российская ракета против украинских городов и каждый иранский беспилотник, применяемый террористами РФ, – это аргументы, почему Украине нужно больше оружия.

Только оружие на поле боя обезвреживает террористов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 января.

Сейчас смотрят — Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, который полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами и вчера, и с начала нашего дипломатического марафона. Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу, — отмечает глава государства. Зеленский убежден, что нужно ввести новые санкции против России, то есть нанести удары политическим и экономическим оружием. — И оружием юридическим — надо работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов, — отмечает президент. Глава государства отмечает, что на этот российский террор нужны асимметричные ответы, новое движение украинских сил на фронте, а также нужно обеспечить поражение наземных сил террористов. — Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче. Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки. Сегодня было именно такое заседание. Подробно — по ситуации в Донецкой области. Бахмут, Угледар и в целом битва за Донбасс, — поделился президент. Читайте РФ из-за катастрофических потерь на фронте активно использует передвижные крематории — Маляр

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