Франция и Италия закажут 700 ракет к ЗРК SAMP/T, который передадут Украине — СМИ

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Франция и Италия планируют закупить 700 ракет Aster-30 к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T, также известному как Mamba, который готовится к передаче Украине.

Об этом договорились 27 января во время переговоров в Риме министр вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню и его итальянский коллега Гвидо Кросетто, пишет французское издание l’Opinion.

По его данным, стоимость совместного заказа — €2 млрд.

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Однако неизвестно, сколько ракет передадут Украине вместе с ЗРК SAMP/T, поскольку часть из них Италия и Франция оставляют себе.

— Сегодня в Риме мы разделили общую волю продолжать поддерживать Украину, обеспечивать безопасность Средиземного моря перед лицом новых угроз и наращивать наши совместные производственные возможности, особенно в области противовоздушной обороны, — написал Лекорню у Twitter.

Avec @GuidoCrosetto, aujourd’hui à Rome, nous avons partagé la même volonté commune de continuer à soutenir l’Ukraine, de sécuriser la mer Méditerranée face aux nouvelles menaces et d’accroître nos capacités de production communes, notamment en matière de défense sol-air. pic.twitter.com/rGKtVsHlN6 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 27, 2023

Премьер Италии Джорджа Мэлони 13 января приняла решение о предоставлении Украине батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T, а 22 января стало известно, что Рим и Париж завершают готовить ЗРК к передаче в Украину.

Источник: l’Opinion