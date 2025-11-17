Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, также известный как Mamba, помогает защищать украинские территории от атак со стороны России.

17 ноября во время совместной пресс-конференции президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон рассказали подробности нового подписанного исторического соглашения между странами. Оно предусматривает поставку Украине восьми систем ПВО SAMP/T, в частности, нового поколения, способного бороться с баллистическим вооружением.

Что известно о ракетных комплексах SAMP/T, какие их технические характеристики и особенности — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что известно о системах ПВО SAMP/T

Это наземная система, предназначенная для защиты территории от воздушных угроз (самолетов или крылатых ракет). Более того, это единая европейская оборонительная система c противобаллистической способностью.

Этот зенитный ракетный комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

Системы противовоздушной обороны SAMP/T состоят на вооружении Франции, Италии и Сингапура после комплексных испытаний в 2006 году.

Известно, что зенитный ракетный комплекс установлен на колесных автомобильных шасси Astra/Iveco и Renault.

Базовое назначение комплекса: противовоздушная защита механизированных подразделений. Во время испытаний и эксплуатации выяснилось, что ЗРК эффективно действует против многих видов ракет малой и средней дальности: крылатых, баллистических, противорадиолокационных и противовоздушных, а также против различных типов самолетов и БПЛА в любых погодных условиях, даже при применении противником различных помех большой интенсивности.

Сегодня SAMP/T используют для отражения атак с воздуха и прикрытия важных объектов, по которым пытаются нанести удары.

Вооружение этой системы ПВО способно сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности.

ЗРК отбивает атаки двухступенчатой ракетой Aster-30. SAMP/T с помощью радара X-диапазона Arabel может отслеживать около 100 целей и перехватывать минимум 10 из них одновременно. Это свидетельствует о способности SAMP/T защищать от мощных ракетных обстрелов.

В состав батареи входят 6 пусковых установок, радар обнаружения и отслеживания целей Arabel, модуль управления огнем, модуль техобслуживания, машина для перезарядки.

В одной пусковые установки комплекса содержится восемь ракет Aster-30, которые могут быть отстрелянные в одном залпе за 10 секунд.

Технические характеристики комплекса

SAMP/T может уничтожать вражеские воздушные цели на расстоянии от 3 км до более чем 100 км (самолеты) и баллистические ракеты на дальности до 25 км, высота поражения — до 20 км.

Особенности ракеты Aster-30:

вес – 450 кг;

длина – 4,9 м;

диаметр – 180 мм;

радиус действия – более 100 км;

скорость – 4,5 Маха (около 1500 м/с);

твердотопливный ракетный двигатель;

масса боевой части – до 20 кг.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.