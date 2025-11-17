Эффективно уничтожает вражеские самолеты и ракеты: что известно о возможностях и характеристиках ЗРК SAMP/T
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, также известный как Mamba, помогает защищать украинские территории от атак со стороны России.
17 ноября во время совместной пресс-конференции президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон рассказали подробности нового подписанного исторического соглашения между странами. Оно предусматривает поставку Украине восьми систем ПВО SAMP/T, в частности, нового поколения, способного бороться с баллистическим вооружением.
Что известно о ракетных комплексах SAMP/T, какие их технические характеристики и особенности — читайте в материале Фактов ICTV.
Что известно о системах ПВО SAMP/T
Это наземная система, предназначенная для защиты территории от воздушных угроз (самолетов или крылатых ракет). Более того, это единая европейская оборонительная система c противобаллистической способностью.
Этот зенитный ракетный комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.
Системы противовоздушной обороны SAMP/T состоят на вооружении Франции, Италии и Сингапура после комплексных испытаний в 2006 году.
Известно, что зенитный ракетный комплекс установлен на колесных автомобильных шасси Astra/Iveco и Renault.
Базовое назначение комплекса: противовоздушная защита механизированных подразделений. Во время испытаний и эксплуатации выяснилось, что ЗРК эффективно действует против многих видов ракет малой и средней дальности: крылатых, баллистических, противорадиолокационных и противовоздушных, а также против различных типов самолетов и БПЛА в любых погодных условиях, даже при применении противником различных помех большой интенсивности.
Сегодня SAMP/T используют для отражения атак с воздуха и прикрытия важных объектов, по которым пытаются нанести удары.
Вооружение этой системы ПВО способно сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности.
ЗРК отбивает атаки двухступенчатой ракетой Aster-30. SAMP/T с помощью радара X-диапазона Arabel может отслеживать около 100 целей и перехватывать минимум 10 из них одновременно. Это свидетельствует о способности SAMP/T защищать от мощных ракетных обстрелов.
В состав батареи входят 6 пусковых установок, радар обнаружения и отслеживания целей Arabel, модуль управления огнем, модуль техобслуживания, машина для перезарядки.
В одной пусковые установки комплекса содержится восемь ракет Aster-30, которые могут быть отстрелянные в одном залпе за 10 секунд.
Технические характеристики комплекса
SAMP/T может уничтожать вражеские воздушные цели на расстоянии от 3 км до более чем 100 км (самолеты) и баллистические ракеты на дальности до 25 км, высота поражения — до 20 км.
Особенности ракеты Aster-30:
- вес – 450 кг;
- длина – 4,9 м;
- диаметр – 180 мм;
- радиус действия – более 100 км;
- скорость – 4,5 Маха (около 1500 м/с);
- твердотопливный ракетный двигатель;
- масса боевой части – до 20 кг.