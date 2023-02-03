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Украинские военные на следующей неделе начнут учения на танках Leopard 2 — FT

Юля Захарченко, редактор ленты
Украинские военные на следующей неделе начнут учения на танках Leopard 2 — FT
Фото: Getty Images

Украинские солдаты начнут обучение на танках Leopard 2 на следующей неделе в рамках финансируемой ЕС учебной миссии, поскольку союзники Киева хотят привлечь их к работе на фронте в преддверии вероятного повторного наступления России этой весной.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на двух анонимных чиновников, ознакомленных с подробностями этой темы.

По данным издания, все готово для того, чтобы начать обучение украинских военных на современных боевых танках.

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Решение Берлина отправить Leopard 2 немецкого производства стало переломным моментом в поддержке Западом Украины, ей согласились передать большое количество современных основных боевых танков НАТО.

Однако это решение, очевидно, возмутило Кремль, в частности, российский диктатор Владимир Путин предупредил Запад о последствиях поддержки Киева. По его словам, РФ якобы угрожают немецкие танки, однако Leopard передали только для защиты Украины и освобождения от российских захватчиков.

Успешная кампания предоставления Украине танков вдохновила некоторых союзников Киева в ЕС настаивать на новых поставках передового оружия, такого как истребители и ракеты большой дальности.

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Источник: Financial Times
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