Удастся ли Украине получить F-16: все, что известно о поставках истребителей

Февраль, 01 в 16:21

После того, как Германия объявила о передаче танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам, Украина сосредоточила усилия на получении западных истребителей F-16.

Пока что западные партнеры пессимистичны относительно отправки ВСУ самолетов, в то же время украинские власти уверены, что вопрос будет разблокирован.

Истребители F-16 для Украины: ч то говорят лидеры стран-партнеров

Польша готова, но есть условие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 30 января заявил, что Варшава может передать Украине свои истребители F-16 при условии, что такое решение поддержит НАТО.

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— Любая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации, – сказал он.

Германия все еще боится “эскалации”

Канцлер Германии Олаф Шольц после долгого и тяжелого принятия решения о передаче танков Leopard 2 резко отрицает возможность получения Киевом истребителей F-16.

По его словам, Берлин мотивируется тем, чтобы не повышать ставки и избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

В то же время глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген выступает за поставку Украине истребителей для защиты от российских атак.

Литва призывает прекратить проводить красные линии

Президент Литвы Гитанас Науседа решительно призвал партнеров дать наконец Украине современные истребители и дальнобойные ракеты.

— Я видел много красных линий, которые были проведены, поэтому иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократиями, а террористическим государством Россия, которое пытается провести их через страх и угрозы. И она пытается их навязать, – объяснил литовский лидер.

В США исключили отправку

Так, президент США Джо Байден на вопрос журналистки Голоса Америки Юлии Ярмоленко, предоставят ли США истребители F-16 Украине, ответил “Нет”.

В Белом доме заявили, что поддерживают такое решение президента.

В то же время, как написало издание The Washington Post, в Пентагоне со скептицизмом отнеслись к отказу поставлять Украине истребители.

Франция дает надежду

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставку Украине боевых истребителей, предназначенных для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника в воздухе.

В то же время, он отметил, что поставки допустимы, если они не приведут к эскалации и не ослабят армию Франции.

Министр ВС Франции Себастьян Лекорню тоже утверждает, что у Парижа нет никаких табу, которые могли бы касаться поставок F-16.

Нидерланды не исключают поставки

Премьер-министр страны Марк Рютте сказал, что его страна пока не получала запрос от Украины на поставку истребителей.

По его словам, в поддержке Украины нет табу, но отправка F-16 будет “очень большим следующим шагом, если дело дойдет до этого”.

Что думает Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что европейские партнеры уже приступили к работе над передачей Украине истребителей F-16.

Он отметил, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что тема поставок разных видов вооружения каждый раз имела этап, когда западные партнеры отказывали Украине в том или ином оружии.

Он добавил, что после этапа “Нет” шли этапы “Давайте обсудим и изучим возможности”, “Давайте готовить экипаж”, а в конце — этап, когда оружие прибывает в Украину.

По его словам, так было с HIMARS, с Bradley, а также с немецкими Leopard.

В то же время, пока партнеры думают, Украина уже сформировала список пилотов, которые будут проходить обучение на западных истребителях, если их поставки одобрят.

Кроме того, началось формирование аэродромной сети для современной военной авиации. В будущем такие аэродромы могли бы быть универсальными и использоваться как военными, так и гражданскими самолетами.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украине для обороны нужно до 200 многоцелевых самолетов. Необходимо заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них не менее пяти воздушных бригад для эффективной защиты от российского агрессора.

Что думают специалисты

Эксперт по авиации Валерий Романенко указывает, что для наших условий истребители F-16 не очень подходят, поскольку аэродромы построены под другой тип самолетов. В то же время Украина способна подстроить систему под их использование, и на это понадобится около полугода.

– Получив F-16, мы сможем использовать четыре ракеты HARM на одном самолете, во-первых, массово, во-вторых, на 100%. В комплект этих самолетов входят дальнобойные ракеты. Если мы их получим, то решим многие проблемы и с Крымским мостом, и Керченским и Севастопольским портом, со складами обеспечения в Крыму, авиабазами там, — отметил он.

Эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов тоже считает, что с помощью истребителей украинские Воздушные силы смогут наносить бомбовые удары вглубь обороны противника.

В то же время он отметил, что истребители F-16 очень требовательны в обслуживании.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, F-16 – многоцелевой самолет, то есть он может использоваться и как перехватчик, и как бомбардировщик, и как штурмовик. Появление любого западного самолета в арсенале Украины станет лишь плюсом на поле боя.

Он считает, что в конце концов Украина получит F-16, но где-то в конце лета или начале осени.