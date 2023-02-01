Удастся ли Украине получить F-16: все, что известно о поставках истребителей
После того, как Германия объявила о передаче танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам, Украина сосредоточила усилия на получении западных истребителей F-16.
Пока что западные партнеры пессимистичны относительно отправки ВСУ самолетов, в то же время украинские власти уверены, что вопрос будет разблокирован.
Истребители F-16 для Украины: что говорят лидеры стран-партнеров
- Польша готова, но есть условие
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 30 января заявил, что Варшава может передать Украине свои истребители F-16 при условии, что такое решение поддержит НАТО.
— Любая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации, – сказал он.
- Германия все еще боится “эскалации”
Канцлер Германии Олаф Шольц после долгого и тяжелого принятия решения о передаче танков Leopard 2 резко отрицает возможность получения Киевом истребителей F-16.
По его словам, Берлин мотивируется тем, чтобы не повышать ставки и избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.
В то же время глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген выступает за поставку Украине истребителей для защиты от российских атак.
- Литва призывает прекратить проводить красные линии
Президент Литвы Гитанас Науседа решительно призвал партнеров дать наконец Украине современные истребители и дальнобойные ракеты.
— Я видел много красных линий, которые были проведены, поэтому иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократиями, а террористическим государством Россия, которое пытается провести их через страх и угрозы. И она пытается их навязать, – объяснил литовский лидер.
- В США исключили отправку
Так, президент США Джо Байден на вопрос журналистки Голоса Америки Юлии Ярмоленко, предоставят ли США истребители F-16 Украине, ответил “Нет”.
В Белом доме заявили, что поддерживают такое решение президента.
В то же время, как написало издание The Washington Post, в Пентагоне со скептицизмом отнеслись к отказу поставлять Украине истребители.
- Франция дает надежду
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставку Украине боевых истребителей, предназначенных для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника в воздухе.
В то же время, он отметил, что поставки допустимы, если они не приведут к эскалации и не ослабят армию Франции.
Министр ВС Франции Себастьян Лекорню тоже утверждает, что у Парижа нет никаких табу, которые могли бы касаться поставок F-16.
- Нидерланды не исключают поставки
Премьер-министр страны Марк Рютте сказал, что его страна пока не получала запрос от Украины на поставку истребителей.
По его словам, в поддержке Украины нет табу, но отправка F-16 будет “очень большим следующим шагом, если дело дойдет до этого”.
Что думает Украина
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что европейские партнеры уже приступили к работе над передачей Украине истребителей F-16.
Он отметил, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.
Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что тема поставок разных видов вооружения каждый раз имела этап, когда западные партнеры отказывали Украине в том или ином оружии.
Он добавил, что после этапа “Нет” шли этапы “Давайте обсудим и изучим возможности”, “Давайте готовить экипаж”, а в конце — этап, когда оружие прибывает в Украину.
По его словам, так было с HIMARS, с Bradley, а также с немецкими Leopard.
В то же время, пока партнеры думают, Украина уже сформировала список пилотов, которые будут проходить обучение на западных истребителях, если их поставки одобрят.
Кроме того, началось формирование аэродромной сети для современной военной авиации. В будущем такие аэродромы могли бы быть универсальными и использоваться как военными, так и гражданскими самолетами.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украине для обороны нужно до 200 многоцелевых самолетов. Необходимо заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них не менее пяти воздушных бригад для эффективной защиты от российского агрессора.
Что думают специалисты
Эксперт по авиации Валерий Романенко указывает, что для наших условий истребители F-16 не очень подходят, поскольку аэродромы построены под другой тип самолетов. В то же время Украина способна подстроить систему под их использование, и на это понадобится около полугода.
– Получив F-16, мы сможем использовать четыре ракеты HARM на одном самолете, во-первых, массово, во-вторых, на 100%. В комплект этих самолетов входят дальнобойные ракеты. Если мы их получим, то решим многие проблемы и с Крымским мостом, и Керченским и Севастопольским портом, со складами обеспечения в Крыму, авиабазами там, — отметил он.
Эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов тоже считает, что с помощью истребителей украинские Воздушные силы смогут наносить бомбовые удары вглубь обороны противника.
В то же время он отметил, что истребители F-16 очень требовательны в обслуживании.
По словам военного эксперта Михаила Жирохова, F-16 – многоцелевой самолет, то есть он может использоваться и как перехватчик, и как бомбардировщик, и как штурмовик. Появление любого западного самолета в арсенале Украины станет лишь плюсом на поле боя.
Он считает, что в конце концов Украина получит F-16, но где-то в конце лета или начале осени.