Британия будет готовить украинских летчиков – Сунак

Февраль, 08 в 11:26

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сегодня прибыл с официальным визитом, предложил усилить подготовку украинских военных, а также начать обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев, сообщает Sky News со ссылкой на офис британского премьера.

— С 2014 года Великобритания обеспечивает жизненно важную подготовку украинских сил, позволяя им защищать свою страну, охранять свой суверенитет и бороться за свою территорию. Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку с солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, обеспечивая Украине вооруженные силы, способные защищать ее интересы в будущем, — сказал Сунак.

По данным издания, сегодня Великобритания также объявит о новых антироссийских санкциях и предложит Украине вооружение дальнего действия, чтобы “нарушить способность России постоянно наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины”.

В Британии за последние шесть месяцев прошли обучение уже 10 тыс. украинских военнослужащих, в 2023 году должны еще 20 000.

Сейчас смотрят Это первый визит Зеленского в Великобританию с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Сунак назвал его свидетельством мужества, решимости и нерушимой дружбы между двумя странами. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня также посетит украинских военных, которые находятся в Великобритании на учениях, и выступит в британском парламенте. Читайте Обучение может длиться годами, но Сунак не исключил поставки истребителей Украине

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