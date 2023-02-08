Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибудет с визитом в Великобританию.

По данным СМИ, информацию об этом уже подтвердили на Даунинг-стрите.

Глава государства встретится с главой британского правительства Риши Сунаком.

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Также глава страны намерен посетить украинских военных, которые находятся в Великобритании на учениях.

– Визит Владимира Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также нерушимой дружбы между нашими двумя странами, – подчеркнул Риши Сунак.

Премьер-министр Великобритании заявил, что сегодня будет расширена программа подготовки военных, которая будет предусматривать обучение морских пехотинцев и пилотов истребителей.

По его словам, благодаря такому шагу украинская армия гарантированно сможет защищать интересы своей страны в будущем.

– Это также подчеркивает наше обязательство не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной на протяжении многих лет, – заметил Риши Сунак.

Известно, что в 13.00 по местному времени Владимир Зеленский должен выступить в парламенте.

Также, по данным британских СМИ, глава государства встретится с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также руководителями обороны и безопасности, чтобы обсудить детали расширенной программы обучения украинских бойцов.

Это первый визит Владимира Зеленского в Великобританию с момента полномасштабного вторжения и второй зарубежный после 24 февраля 2022 года.

В конце декабря президент Украины посетил США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

Возвращаясь в Украину, Владимир Зеленский в Польше встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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