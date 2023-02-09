Февраль, 09 в 12:20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Европа живет по принципу, когда государства стремятся быть социальными, а общества открытыми.

Об этом президент сказал в своем выступлении в Европарламенте в Брюсселе.

По его словам, этот визит в Брюссель – это защита пути Украины домой.

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– Сейчас я здесь, чтобы защитить путь всех украинцев домой… Тотальная война, развязанная Россией, не только за территорию в той или иной части Европы — ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Европы и Украины большая ценность человеческой жизни, а вот в России человеческая жизнь ничего не стоит.

По словам президента Украины, для Кремля важна только руководящая верхушка и их собственные кошельки, а остальной народ — все 140 млн — это просто тела.

– Все остальные для Кремля, все 140 миллионов граждан – только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя, – заявил Владимир Зеленский.

Выступление Зеленского постоянно прерывали аплодисменты европарламентариев.

В свою очередь президент Европарламента Роберта Мацола заявила, что Европа должна сделать все, чтобы помочь Украине победить в войне.