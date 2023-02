Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Фото встречи украинского лидера обнародовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5

The heart of the European family, in which Ukraine belongs.

О прибытии Зеленского в Брюссель сообщил и глава Евросовета Шарль Мишель.

Welcome home, welcome to the EU @ZelenskyyUA . pic.twitter.com/0Jww2dDKdI

Как известно, Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, он выступит перед Европарламентом.

A historic day for Europe.

Proud to announce that the President of Ukraine @ZelenskyyUA will be at @Europarl_EN this morning.

To address the people of Europe from the House of European democracy.

????????????????

— Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023