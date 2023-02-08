Февраль, 08 в 18:54

Первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте-апреле.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в польскую столицу.

По его словам, западные союзники могут доставить первый батальон боевых танков Leopard 2 в Украину в течение первых трех-четырех месяцев этого года.

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Писториус добавил, что батальон будет состоять из примерно 31 танка.

— Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, возможно, трех месяцев, а потом, конечно, мы должны действовать как можно быстрее, — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в течение 8 февраля совершил визит в Великобританию, в рамках которого встретился с главой британского правительства Риши Сунаком и королем Великобритании Чарльзом III.

Кроме того, в течение дня он должен встретиться с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном позже сегодня вечером в Париже, пишет The Guardian.

Как сообщал журналист Радио Свобода, президент Владимир Зеленский также планирует совершить визит в Брюссель, где должен выступить перед Европейским парламентом.