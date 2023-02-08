Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Минобороны Германии рассказали, когда в Украину прибудет первый батальон танков Leopard 2

Илья Нежигай, редактор ленты
Пісторіус на танку
Фото: Getty Images

Первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте-апреле.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в польскую столицу.

По его словам, западные союзники могут доставить первый батальон боевых танков Leopard 2 в Украину в течение первых трех-четырех месяцев этого года.

Сейчас смотрят

Писториус добавил, что батальон будет состоять из примерно 31 танка.

— Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, возможно, трех месяцев, а потом, конечно, мы должны действовать как можно быстрее, — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в течение 8 февраля совершил визит в Великобританию, в рамках которого встретился с главой британского правительства Риши Сунаком и королем Великобритании Чарльзом III.

Кроме того, в течение дня он должен встретиться с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном позже сегодня вечером в Париже, пишет The Guardian.

Как сообщал журналист Радио Свобода, президент Владимир Зеленский также планирует совершить визит в Брюссель, где должен выступить перед Европейским парламентом.

Читайте
Премьер Британии поручил определиться, какие самолеты можно передать Украине

Источник: The Guardian
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка