Почтение Украине и ее народу: Макрон вручил Зеленскому орден
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.
– Почтение Украине и ее народу. Почтение Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и самоотверженность, – написал в Twitter Эммануэль Макрон.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023Сейчас смотрят
Следует отметить, что орден Почетного легиона – это самая высокая награда во Франции, которую президент вручает за военные или гражданские заслуги.
После вручения награды руководители Украины и Франции обнялись, а потом еще долго держались за руки.
Такой жест со стороны Эммануэля Макрона растрогал Владимира Зеленского.
– Это слишком высокая награда для меня. Конечно, она адресована всему украинскому народу.
Большая честь быть здесь. Спасибо за всю вашу помощь! – сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины прибыл во Францию вечером 8 февраля после посещения с рабочим визитом Великобритании.
Там глава государства встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом III, украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании, а также выступил перед парламентом.
Это вторая заграничная поездка Владимира Зеленского с момента полномасштабного вторжения.
21 декабря президент Украины посетил США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.
Тогда, возвращаясь в Украину, Владимир Зеленский в Польше встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Emmanuel Macron