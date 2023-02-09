Февраль, 09 в 6:54

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

– Почтение Украине и ее народу. Почтение Вам, дорогой Владимир, за Ваше мужество и самоотверженность, – написал в Twitter Эммануэль Макрон.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023 Сейчас смотрят

Следует отметить, что орден Почетного легиона – это самая высокая награда во Франции, которую президент вручает за военные или гражданские заслуги.

После вручения награды руководители Украины и Франции обнялись, а потом еще долго держались за руки.

Такой жест со стороны Эммануэля Макрона растрогал Владимира Зеленского.

– Это слишком высокая награда для меня. Конечно, она адресована всему украинскому народу. Большая честь быть здесь. Спасибо за всю вашу помощь! – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины прибыл во Францию вечером 8 февраля после посещения с рабочим визитом Великобритании.

Там глава государства встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом III, украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании, а также выступил перед парламентом.

Это вторая заграничная поездка Владимира Зеленского с момента полномасштабного вторжения.

21 декабря президент Украины посетил США, чтобы встретиться с главой страны Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

Тогда, возвращаясь в Украину, Владимир Зеленский в Польше встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Emmanuel Macron