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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Зеленский в Париже и взрывы в Днепре: что происходит на 351-й день войны (онлайн)

Зеленский в Париже и взрывы в Днепре: что происходит на 351-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом;

Швеция предоставит Украине $400 миллионов военной помощи;

Португалия заявила, что передаст Украине в марте три Leopard 2;

Германия предоставит Украине еще два САУ Gepard со снарядами, генераторы и автомобили.

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00:49 - 09 февраля

В Елисейском дворце, что в Париже, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц сделали короткие заявления для прессы перед встречей.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Во время разговора с журналистами Макрон подтвердил свою поддержку народу Украины.

Владимир Зеленский приветствовал “континентальное единство” с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Кроме того, украинский президент призвал предоставить тяжелое вооружение и самолеты “как можно быстрее”.

— Чем быстрее Украина получит тяжелое дальнобойное вооружение, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе, — сказал он.

Со своей стороны, Олаф Шольц высоко оценил “мужество”, “храбрость” и “упорство” украинцев.

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