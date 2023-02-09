00:49 -

В Елисейском дворце, что в Париже, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц сделали короткие заявления для прессы перед встречей.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Во время разговора с журналистами Макрон подтвердил свою поддержку народу Украины.

Владимир Зеленский приветствовал “континентальное единство” с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Кроме того, украинский президент призвал предоставить тяжелое вооружение и самолеты “как можно быстрее”.

— Чем быстрее Украина получит тяжелое дальнобойное вооружение, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе, — сказал он.

Со своей стороны, Олаф Шольц высоко оценил “мужество”, “храбрость” и “упорство” украинцев.