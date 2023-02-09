Зеленский в Париже и взрывы в Днепре: что происходит на 351-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом;
Швеция предоставит Украине $400 миллионов военной помощи;
Португалия заявила, что передаст Украине в марте три Leopard 2;
Германия предоставит Украине еще два САУ Gepard со снарядами, генераторы и автомобили.
В Елисейском дворце, что в Париже, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц сделали короткие заявления для прессы перед встречей.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Во время разговора с журналистами Макрон подтвердил свою поддержку народу Украины.
Владимир Зеленский приветствовал “континентальное единство” с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.
Кроме того, украинский президент призвал предоставить тяжелое вооружение и самолеты “как можно быстрее”.
— Чем быстрее Украина получит тяжелое дальнобойное вооружение, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится эта российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе, — сказал он.
Со своей стороны, Олаф Шольц высоко оценил “мужество”, “храбрость” и “упорство” украинцев.