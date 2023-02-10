Российская ракета пролетела в 35 км от границы — Минобороны Румынии

Февраль, 10 в 13:33

Министерство обороны Румынии сообщило, что российская ракета не пересекала воздушного пространства Румынии 10 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила 10 февраля воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля РФ вблизи Крымского полуострова.

Там добавили, что крылатая ракета прошла через воздушное пространство Украины, Молдовы и вернулась в воздушное пространство Украины, не пересекая территории Румынии.

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— Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км северо-восточнее границы, — говорится в пресс-релизе.

В Минобороны Румынии добавили, что румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения цели до полного выяснения ситуации.

В 10:38 утра два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии, участвующие в патрулировании под руководством НАТО и выполнявшие учебный полет, были перенаправлены в северную часть Румынии для дополнения вариантов реагирования.

Приблизительно через две минуты ситуация прояснилась, и оба самолета вернулись к выполнению своей начальной миссии.

— Румынские ВВС в сотрудничестве с вооруженными силами стран Блока осуществляют постоянный мониторинг национального воздушного пространства и прилегающей территории, — заявили в Минобороны страны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 10 февраля российские крылатые ракеты Калибр пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. По его данным, эти ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Источник: Минобороны Румынии